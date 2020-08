Varazze, un difensore da Eccellenza per mister Berogno: Edoardo Severi

Varazze. Ancora un colpo di mercato del Varazze Don Bosco, che non nasconde le proprie ambizioni.

La formazione che sarà allenata da Gianni Berogno potrà contare su Edoardo Severi. Nato nel gennaio 1999, difensore, Severi nella stagione 2016/2017 ha giocato in Eccellenza con la Voltrese Vultur, per poi passare al Savona, con il quale ha disputato un campionato di Serie D, iniziando anche il successivo, spostandosi poi al Vado a metà stagione. Nella scorsa annata ha militato in Eccellenza nel Rivasamba.

Nella graduatoria dei ripescaggi in Eccellenza, il Varazze Don Bosco, con 253,50 punti, è secondo solamente al Canaletto Sepor. Considerato che il Vado dovrebbe salire in Serie D e la prossima Eccellenza sarà a venti squadre, nel massimo campionato regionale ci sarebbe spazio sia per il Canaletto, sia per il Varazze, sia per il Molassana, terzo con 204,00 punti. Lo sapremo nel pomeriggio di oggi, quando la LND regionale ufficializzerà i ripescaggi.