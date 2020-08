Varazze. Con i giocatori Antonio Ravera e Biagio Musso, l’Associazione Bocciofila Chiavarese Caudera si è aggiudicata il 7° Trofeo Vittorio Badano, messo in palio nel contesto del Campionato Poule Regionale di Bocce Volo a coppie, disputatosi da martedì 4 a giovedì 6 agosto a Varazze, organizzato dalla locale sezione Bocce della Polisportiva San Nazario, in collaborazione con la Federazione Italiana Bocce Comitato regionale Liguria e l’assessorato allo sport della Città.

Alla serata finale di questo settimo ed importante appuntamento regionale sono intervenuti la figlia del compianto Vittorio che ha consegnato il Trofeo alla coppia prima classificata e un piatto in ceramica di Varazze a ricordo dell’evento e a ringraziamento per il suo impegno all’arbitro di gara signor Pierpaolo Berardinelli; Paolo Calcagno, titolare dell’omonima Azienda Agricola di Celle Ligure, che ha consegnato il premio alla coppia seconda classificata e vasi del basilico genovese Dop, rinomato prodotto della sua azienda, ai giocatori ed organizzatori della manifestazione; il vicesindaco Luigi Pierfederici, che ha consegnato ad Antonio Ravera il premio quale miglior giocatore della finale, offerto dal Comune di Varazze.

Si tratta di un tradizionale evento sportivo voluto e indetto per ricordare la figura di Vittorio Badano, per molti anni presidente della Polisportiva San Nazario, amico e speaker ufficiale delle varie poules succedutesi negli anni a Varazze tra i migliori giocatori di categoria A italiani, tra i quali spicca il nome di Emanuele Bruzzone, cresciuto presso la sezione varazzina per poi approdare presso le più importanti e titolate società bocciofile italiane. Emanuele ad oggi vanta tra il suo palmarès un titolo mondiale e numerosi campionati italiani ed europei.

A conclusione della premiazione gli organizzatori hanno dato appuntamento al prossimo anno, con l’8° edizione del Trofeo Vittorio Badano.