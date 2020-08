Varazze. La Confraternita di Nostra Signora Assunta ha reso noto il programma delle iniziative e appuntamenti di agosto, decisi in preparazione alla solennità per la Beata Vergine Maria Assunta in cielo, tradizionale mese di incontri e festa in onore della santa patrona.

Tutti i sabati di agosto alle ore 21 nell’oratorio si celebra la Messa; da giovedì 6 a giovedì 13 agosto alle ore 21 la preghiera meditata del rosario con i confratelli; venerdì 14 agosto alle ore 20:30, canto dei Vespri e alle ore 21 Messa della Vigilia; sabato 15 agosto la chiesa è aperta per la preghiera individuale e il rosario meditato alle ore 18 – 19 – 20; alle ore 21 Messa della “domenica” officiata dal parroco di sant’Ambrogio don Claudio Doglio; a seguire concerto strumentale della rassegna musicale “Al lume delle stelle”, diretto dal maestro Michele Croese.

Come da consuetudine, nella prima domenica di agosto, nell’antichissima chiesa (un tempo pieve e prima parrocchia di Varazze) posta sul colle del Parasio (fra i resti del castrum romano bizantino), tanto cara a generazioni di varazzini, si sono svolti i festeggiamenti in onore di san Donato e inaugurato lo stemma antico di Varazze, creato da artisti e artigiani locali.

I festeggiamenti, iniziati venerdì 31 luglio con l’incontro di preghiera e riflessioni sulla vita del santo, sono proseguiti sabato 1 agosto con il concerto diretto dal maestro Giovanni Musso e domenica 2 agosto con la Messa celebrata da don Doglio, seguita dall’inaugurazione dello stemma antico. Venerdì 7 agosto, festa liturgica di san Donato, alle ore 21 sarà officiata la Santa Messa a suffragio dei benefattori defunti.