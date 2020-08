Vandali in azione a Savona: defibrillatore danneggiato

Savona. Atto vandalico nella notte a Savona.

Ignoti hanno pensato bene di danneggiare la postazione del defibrilatore a Zinola, in via Nizza, all’angolo con via Brilla.

I vandali hanno spaccato il frontale della postazione, facendo così partire l’allarme con il conseguente arrivo della Croce Rossa di Savona per falso allarme.

“Ora abbiamo provveduto al ripristino della postazione danneggiata” affermano dalla Croce Bianca savonese, che ha in gestione diverse postazioni nel territorio savonese. Sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili del gesto, condannato anche sui social.