Us Priamar 1942 Liguria, open day per i nati dal 2008 al 2015

Savona. La società calcistica Us Priamar 1942 Liguria organizza un open day presso il campo sportivo Rondoni di via Trincee a Savona aperto a tutti i ragazzi, nati dal 2008 al 2015 compresi, che vogliano divertirsi giocando a calcio.

L’open day si svolgerà nelle giornate di sabato 29 agosto a partire dalle ore 18 e domenica 30 agosto a partire dalle ore 9,30.

I ragazzi, nell’attento rispetto dei protocolli Figc anti-Covid, durante l’open day potranno divertirsi giocando a calcio ed i genitori avranno l’occasione di conoscere i tecnici della società ed i programmi della scuola calcio dell’Us Priamar 1942 Liguria, qualificata d’élite dalla Figc Settore Giovanile Scolastico.

“Il calcio non è solo un gioco – dichiara Gianfranco Pusceddu, responsabile tecnico del settore giovanile – ma anche, per i valori che rappresenta (lealtà, collaborazione, rispetto delle regole e dell’avversario, coraggio, tenacia, senso di appartenenza, spirito di sacrificio, integrazione, eccetera), un’opportunità di crescita umana individuale e collettiva. L’obiettivo della nostra società è dare la possibilità ai ragazzi di crescere con questi

valori, divertendosi in un ambiente sano e auspichiamo che siano sempre più numerose le famiglie con condividano questo approccio allo sport”.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare allo 019812965 oppure scrivere all’indirizzo uspriamar1942liguria@gmail.com o consultare il sito: www.uspriamar1942liguria.it.

.