US Priamar 1942 Liguria: definiti dirigenti e tecnici del settore giovanile

Savona. Nonostante il difficile periodo legato al Covid-19 e le conseguenti incertezze sull’avvio della nuova stagione condizionata dall’auspicato contenimento dell’epidemia, la US Priamar 1942 Liguria ha già definito i quadri tecnici, nella certezza di proseguire il percorso di sviluppo che ha visto la scuola calcio rossoblù in continua crescita negli ultimi anni.

A testimonianza della serietà del lavoro svolto, con l’ultimo comunicato nazionale della Figc-Sgs, è stata confermata

l’attribuzione alla società della qualifica di Scuola Calcio di Élite, unica nel comprensorio savonese.

“Il calcio non è solo un gioco – dichiara Gianfranco Pusceddu, responsabile del settore giovanile della Priamar – ma anche, per i valori che rappresenta (lealtà, collaborazione, rispetto delle regole e dell’avversario, coraggio, tenacia, senso di appartenenza, spirito di sacrificio, integrazione, eccetera), un’opportunità di crescita umana individuale e collettiva. L’obiettivo della nostra società è dare la possibilità ai ragazzi di crescere con questi valori, divertendosi in un ambiente sano e auspichiamo che siano sempre più numerose le famiglie con condividano questo approccio allo sport”.

“A nome di tutta la dirigenza della società – prosegue il direttore generale Roberto Grasso – diamo il benvenuto e

auguriamo buon lavoro ai tecnici neo arrivati, certi che sapranno contribuire con la loro competenza, passione ed

entusiasmo all’ulteriore potenziamento della nostra realtà sportiva”.

L’organigramma dirigenziale.

Direttore generale: Grasso

Responsabile tecnico settore giovanile: Pusceddu

Direttore tecnico area agonistica prima squadra/Juniores: Bresci

Responsabili progetto Quarta Categoria: Fiorio e Pusceddu

Direttore tecnico Scuola Calcio d’Élite: Glauda

Coordinatore tecnico leve 2007/2008/2009/2010: Glauda

Responsabile progetto Priamar Baby Academy: Bracco

Preparatore portieri con abilitazione Figc: Pollero (collaboratori Quaranta e Maina)

Preparatore atletico: Azzollini

I tecnici.

Prima squadra: Bresci e Spadoni

Juniores: Riva e Vallarino

Allievi 2004: Fiorio e Longo

Allievi 2005: Cella e Russi

Giovanissimi 2006: Giuria e Lavagna

Giovanissimi 2007: Ottone

Esordienti 2008: Monaco

Esordienti 2009: Giorgetti

Pulcini 2010: Bisio

Pulcini 2011: Bracco, Spadoni e Ranzato

Primi Calci 2012: Testa e Spadoni

Piccoli Amici 2013: Saino e Lanza

Piccoli Amici 2014: Lucia e Pinna

Progetto Priamar Baby Academy 2015/2016/2017: Saino, Bracco, Pavone e Ranzato