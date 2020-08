Urbe, ghiro soccorso nel parco del Beigua. Enpa: “Le aree protette devono occuparsi della fauna selvatica”

Urbe. Un ghiro adulto gravemente ferito, forse per l’attacco di un predatore, è stato soccorso dai volontari della Protezione Animali vicino ad Urbe, in zona Parco del Beigua; aveva profonde ferite alle zampe ed alla testa ma l’intervento del veterinario e le cure amorevoli dei volontari lo hanno rapidamente stabilizzato ed ora si è ripreso e mangia con buon appetito.

“Ancora una volta per soccorrere un animali selvatico in difficoltà in un territorio naturale protetto sono dovuti intervenire i volontari dell’Enpa; l’associazione si batte da tempo, finora senza risultati, per convincere i gestori di queste aree che ricevono finanziamenti regionali (la presidenza del parco del Beigua, i sindaci dei comuni di Bergeggi, per l’area marina e la riserva costiera, Albenga per la Gallinara, Ceriale per il rio Torsero, Piana Crixia per la zona del fungo e Millesimo per il bric Tana), ad occuparsi anche anche della fauna selvatica ferita e malata, direttamente o con apposite convenzioni” afferma l’Enpa savonese.

“E’ pur vero che, incredibilmente, le leggi istitutive, sia nazionale che regionale, non prevedono tale compito ma già molti parchi ed aree protette, per ovviare a questa assurdità, hanno cominciato a farsene carico o addirittura a creare centri di recupero (CRAS); in Liguria ancora nulla, a parte due modesti contributi annuali erogati all’Enpa savonese dal parco del Beigua anni fa e poi cessati”.