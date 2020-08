Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, ad Albenga primo incontro del nuovo Consiglio direttivo

Albenga. L’11 luglio 2020 si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione U.I.L.D.M – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – sezione di Albenga.

L’incontro si è aperto con il passaggio di consegne con il Consiglio Direttivo uscente e un ringraziamento al presidente Marco Rosati e al consiglio direttivo uscente per l’impegno e il lavoro svolto per far crescere l’Associazione nei 3 anni di mandato.

Il passaggio più importante è stata l’assegnazione delle cariche istituzionali. All’unanimità i consiglieri hanno eletto come Presidente dr. Ferrante Michael e vice presidente Paolo Lamarra. Infine sono stati nominati segretario la socia Tonoli Matilde, tesoriere l’uscente presidente Rosati Marco e consigliere Maccio’ Carlo.

Durante l’incontro i consiglieri hanno iniziato a delineare le linee guida delle attività per il prossimo triennio.