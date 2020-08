Un volontario risponde al presidente Anpas: “Noi agiamo per il bene della collettività senza distinzione di colore politico”

Sono sconcertato dalle parole del presidente Anpas Lorenzo Rizzo. Premesso che noi volontari dedichiamo il tempo al volontariato per il bene della collettività.

Non guardiamo se sei rosso, verde, bianco… per fare un intervento con grande sacrificio. Però mettere di mezzo la politica è veramente vergognoso.

Capisco che ci solo le regionali, ma non accetto questo… ditelo al signor Rizzo che noi volontari come ripeto non siamo volontari per fare politica… spero che non accada più una cosa del genere.

Volontario Bestoso Alfonso