Un canteriano ai preliminari di Champions League

Paolo Martini, classe 2001, di ruolo tuttocampista, leader storico e capitano coraggioso della Cantera Torre de Leon ce l’ha fatta. Dopo aver convinto in una settimana di attenta provinatura ha firmato il contratto con il Tre Fiori San Marino, squadra che ha vinto il campionato sammarinese 2019/2020.

Incontrerà nel primo round in programma nei preliminari di Champions League sabato alle 15 a Nyon in Svizzera il Linfield che è campione in carica in Irlanda del Nord.

Dopo aver giocato nelle giovanili della Carlin’s Boys, il forte centrocampista ha militato per 4 anni nel Monaco. Passato alla Juniores della Sanremese nel corso dell’ultima stagione il ragazzo reduce da un ottimo campionato è stato corteggiato da vari club professionistici.

Mister Vaniglia, responsabile del sodalizio savonese in cui Paolino ha militato nei tornei internazionali sin da piccolo, è al settimo cielo: ” Un’avventura che ci commuove e al tempo stesso ci sprona a proseguire nel segno della continuità. La nostra mission primaria che è quella di esportare le eccellenze calcistiche giovanili del Ponente ligure e costituirne un trampolino di lancio per i grandi palcoscenici con Paolo Martini ha raggiunto il suo culmine. Nei dieci anni del percorso intrapreso abbiamo contribuito al salto di tanti calciatori provenienti dai dilettanti in grandi ribalte, dai Pro alle Nazionali Giovanili, ed ora per la prima volta un ‘jugador blanco roho’ approderà sul tetto del Soccer, a dimostrazione della nostra capacità di intercettare il talento e di saperlo coltivare con il lavoro, l’impegno e lo spirito di appartenenza. Bravo Paolo complimenti, tutta la Cantera è al tuo fianco ricordandoti che ‘il nettare del successo si beve dal calice del sacrificio’. Faremo il tifo per te intonando il nostro motto: Alla Battaglia!”.