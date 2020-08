Tutela e promozione del territorio: nasce Varazze Outdoor

Varazze. Dopo circa sei anni alla guida dell’associazione di promozione sociale Vaze Free Time con la carica di presidente, per Marco D’Aliesio è giunto il momento di passare il testimone.

“Essendo però Vaze Free Time nata con scopi e obiettivi più sociali e più legati al mio progetto di Varazze Outdoor – spiega D’Aliesio -, insieme al direttivo e agli associati che si sono susseguiti in questi anni, che con il loro supporto hanno fatto crescere e ampliare il progetto, si è deciso di dare vita ad una associazione sportiva dilettantistica che non poteva chiamarsi altrimenti che Varazze Outdoor“.

“Nasce quindi un nuovo sogno – prosegue -, un nuovo progetto che punta all’inclusione dei giovani che abbiamo seguito durante questi anni e che sono cresciuti con noi e alla tutela e alla promozione del nostro territorio varazzino con progetti sempre più ambiziosi ed allargati anche ad altre località”.

Il nuovo presidente sarà Massimo Dentice; sarà affiancato dal vicepresidente Christian Ancione, mentre il ruolo di segretaria sarà ricoperto da Simona Villa.

Marco D’Aliesio, insieme a Patrizia Rota, avrà la funzione di consigliere, oltre ad essere presidente onorario a tutela e garanzia del progetto e del logo Varazze Outdoor.

“Seguiteci sui social per tutte le nostre iniziative e per partecipare ai nostri Ebike Tour alla scoperta del territorio per tutto il mese di settembre e ottobre” conclude D’Aliesio.