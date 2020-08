Turismo e artigianato, la “ricetta” di Ciangherotti: “Promuovere gli scorci dei borghi e valorizzare l’agroalimentare”

Albenga. “Nelle scorse settimane ho girato (e continuerò a farlo) in lungo e in largo la nostra provincia per conoscere meglio i problemi di entroterra e costa e scoprire prodotti e paesaggi di rara bellezza. Basterebbe promuovere certi scorci dei nostri borghi, carichi di storia e cultura e valorizzare in chiave turistica i nostri prodotti agroalimentari, spesso sconosciuti anche ai residenti, per far decollare turismo, artigianato, commercio”. A dirlo è Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, assessore provinciale e candidato alle prossime elezioni regionali.

“Nel corso di questo girovagare ho raccolto fotografie e piccoli filmati. Ne ho fatto un piccolo video promozionale che, se piace, metto a disposizione di tutti per valorizzare la nostra provincia. Viva la Liguria!”, dichiara.

“Resto a disposizione di tutti quelli che vorranno segnalarmi problemi e punti da inserire nel programma: il mio numero telefonico è 346 5163207, sono contattabile anche su Whatsapp”, conclude Eraldo Ciangherotti.