Turismo, Casella: “Promozione all’estero e alleanza costa-entroterra per una Riviera turistica dodici mesi all’anno”

Liguria. “Mi occupo di turismo da oltre un decennio, attraverso il confronto quotidiano con gli operatori economici. Il primo passo per rimettere il turismo ‘al centro del villaggio’ è l’elaborazione di una proposta turistica comprensoriale, che copra l’intero arco dell’anno, in accordo con le categorie economiche. Dobbiamo promuovere la nostra offerta turistica in maniera professionale sui mercati stranieri, usando i nuovi mezzi di comunicazione e affidandoci agli esperti del settore. L’obiettivo è garantire più mesi di apertura alle attività economiche, quindi più settimane di lavoro per i dipendenti e più assunzioni. Il nostro clima e il nostro paesaggio ci consentono di accogliere i visitatori tutto l’anno e di organizzare manifestazioni all’aperto per almeno dieci mesi consecutivi”. Jan Casella, candidato alle regionali con la lista civica Sansa presidente, ha le idee ben chiare in materia turistica.

“Il turismo balneare va difeso in tutti i modi, perché è la base necessaria su cui si fonda la nostra economia. Per questo dobbiamo garantire la profondità dell’arenile e la difesa della costa, che in molti casi significa anche tutelare gli edifici più esposti alle mareggiate, nel pieno rispetto dell’ambiente. Le spiagge sono la nostra certezza, ma per lavorare di turismo tutto l’anno dobbiamo favorire l’outdoor, l’enogastronomia e la cultura. Le attività sportive all’aria aperta hanno dato grandi risultati nel nostro entroterra, con una crescita esponenziale delle presenze, soprattutto in primavera e autunno, stagioni predilette per le vacanze dai turisti del Nord Europa. Per espandere questo distretto, è fondamentale incoraggiare la collaborazione tra gli operatori dell’entroterra e le attività della costa”, sottolinea Casella.

“Il ponente savonese ha la possibilità unica di offrire alle attività di ristorazione numerosi prodotti alimentari coltivati sul nostro territorio con modalità biologiche e a prezzi contenuti. È necessario implementare con ogni mezzo la tutela dell’unicità del prodotto ligure nell’universo commerciale, facendo leva sugli effetti benefici della dieta mediterranea sulla salute. Sotto il profilo turistico e culturale, abbiamo assistito alla positiva ‘esplosione’, quasi simultanea, di Albenga e Genova. Se prima la Liguria basava la sua attrattività solo sui lidi, adesso possiamo contare su due gemme di grande valore, con un’enorme potenzialità di crescita”, ricorda il consigliere comunale di Alassio.

“Per aumentare le presenze straniere, è primario ridare un ruolo centrale all’aeroporto di Villanova d’Albenga. L’allestimento di voli turistici con l’estero, in collaborazione col gestore privato dello scalo, darebbe benefici a tutto il comprensorio. Un bel segnale sarà anche il ritorno sulle nostre strade della Milano-Sanremo, dopo il cambio di percorso del 2020. Un ritorno al tracciato savonese per il quale dobbiamo batterci senza risparmio”, sottolinea Jan Casella.

E ricorda: “A partire dalle prossime settimane, dovremo occuparci del presente, aiutando sul piano economico e burocratico i commercianti che mantengono vive e illuminate le nostre città. Vanno trovate tutte le risorse possibili per permettere agli esercenti di superare questo periodo, favorendo tutte le iniziative a sostegno del settore. Nessun negozio deve essere lasciato solo ad affrontare l’inverno”.