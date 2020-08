“Tu donna devi stare zitta”: rapina il Carrefour, insulti sessisti a cassiera e picchia un addetto

Alassio. La stagione estiva volge al termine, ma gli strascichi di un’estate 2020 purtroppo condita da numerosi episodi di microcriminalità proseguono ancora oggi.

L’ultimo episodio in ordine temporale, si è verificato domenica mattina ad Alassio. Protagonista in negativo, un giovane marocchino appena maggiorenne.

Entrato con alcuni amici al Carrefour, ha rubato diversi articoli, tentando poi di nasconderli in uno zaino. Ma, quasi all’uscita, è stato sorpreso da una cassiera, che lo ha fermato chiedendogli di restituire il maltolto.

A quel punto, però, è esplosa la rabbia del giovane, che ha iniziato a rivolgersi alla ragazza con insulti sessisti: “Tu sei donna, devi stare zitta. Con me non ci devi parlare”, un esempio.

Per fortuna, in aiuto alla giovane è sopraggiunto un collega, che ha inseguito il giovane di origine nordafricana all’esterno ma, una volta fuori, invece di desistere, il rapinatore ha reagito in malo modo colpendolo con schiaffi al volto.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento degli agenti del commissariato di Alassio. Al loro arrivo, però, l’autore della rapina si era già dileguato, ma il dipendente è comunque riuscito a fargli una foto.

Immagine che è risultata fondamentale poichè nell’ambito dei consueti controlli, gli agenti sono riusciti a riconoscerlo: indossava ancora gli stessi vestiti e aveva con sè lo zaino.

È stato fermato e denunciato per “rapina impropria”. Ha già numerosi precedenti ed è stato anche oggetto di un recente richiamo da parte della Questura di Torino.