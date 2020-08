Trova 3mila euro in mare e li restituisce al proprietario: il bel gesto del finalese Antonio Attanasio

Finale Ligure. Gesto di grande onestà ai bagni Final Pia di Finale Ligure, dove un cittadino ha trovato un’ingente somma di denaro in mare ma, invece che intascarla, l’ha riconsegnata al legittimo proprietario.

Non è chiaro come abbia fatto, probabilmente li aveva addosso e se lo è dimenticato, ma un turista straniero si è tuffato in mare con ben 3mila euro in contanti e li ha persi. Immediata è scattata la segnalazione ai titolari dei bagni dove è avvenuto il fatto, i bagni Final Pia, di proprietà della famiglia Rossi.

Quindi, qualche ora dopo, la sorpresa che non ti aspetti. Un cittadino finalese, assiduo frequentatore dei bagni in questione, Antonio Attanasio, è entrato a sua volta in acqua, per concedersi un bagno con tanto di maschera.

Ha visto i soldi, arrotolati e chiusi con un elastico, sul fondale, li ha recuperati ma, invece di portarli via in silenzio (come molti avrebbero fatto) si è subito recato presso la direzione dei bagni per consegnarli.

“Un plauso da parte dell’amministrazione comunale al signor Attanasio, – il commento del vicesindaco Andrea Guzzi. – Un gesto di onestà che purtroppo siamo poco abituati a vedere. Un bel messaggio che il fortunato proprietario dei beni ritrovati potrà portare con se di ritorno a casa.”

La restituzione del denaro è stata definita dopo un attenta e precisa descrizione di quanto perso in modo che il gestore, custode della somma, potesse non cadere in un fantomatico proprietario. Una storia di Ferragosto con un lieto fine.