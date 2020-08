Triathlon Sprint Città di Savona, annullata l’edizione 2020

Savona. Considerato il protrarsi dello stato di emergenza sanitaria legata al Covid-19 e alla conseguente difficoltà di rispettare le varie ordinanze, è stato deciso di annullare l’edizione 2020 del Triathlon Sprint Città di Savona. La competizione era prevista per domenica 11 ottobre.

“Con l’augurio che presto l’attuale situazione diventi solo un lontano ricordo, vi aspettiamo tutti per l’edizione 2021 – dichiarano gli organizzatori dell’Asd Savona Triathlon-. Purtroppo, in un annata così particolare, visto il prorogarsi dell’emergenza, non ci siamo sentiti sicuri di non incorrere anche noi in annullamenti all’ultimo minuto. Speriamo di accogliervi il prossimo anno più vogliosi e numerosi di sempre“.