Tragico ritrovamento, corpo di un giovane senza vita recuperato in mare al largo di Celle Ligure

Celle Ligure. Una notizia tragica arriva da Celle Ligure, dove, nelle prime ore del pomeriggio odierno, intorno alle 13,30, è stato recuperato il corpo senza vita di un giovane in mare.

È stato avvistato al largo, mentre galleggiava esanime tra le onde, e immediato è stato l’intervento della Capitaneria di Porto di Savona.

Purtroppo per il giovane, pare un ragazzo sulla trentina, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Non aveva documenti con se e, quindi, almeno per ora, è mistero sia sulla sua identità che sulle cause che hanno portato al decesso.

Sono in corso indagini serrate condotte proprio dalla Capitaneria di Porto savonese. È stata disposta l’autopsia sul corpo del giovane.