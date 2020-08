Tragedia a Loano, 82enne trovato deceduto all’interno di un garage

Loano. Tragedia a Loano, dove un uomo di 82 anni (classe 1938), originario di Milano, è stato trovato privo di vita all’interno del suo garage.

Il ritrovamento del corpo è avvenuto ieri mattina. Immediato l’allarme e la chiamata ai soccorsi che, nonostante l’intervento tempestivo, non hanno però potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto, anche i carabinieri. Nessun dubbio sulla cause della morte del turista milanese, avvenuta per cause naturali.