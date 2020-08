Savona. Cartellonistica, posti a sedere delimitati e obbligo di mascherina per viaggiare sugli autobus. Ma non solo: TPL Linea srl prosegue a pieno ritmo l’azione di sanificazione e igienizzazione del parco mezzi dell’azienda di trasporto pubblico savonese, indispensabile per rispettare appieno le disposizioni anti-Covid e garantire la massima pulizia e igiene ai viaggiatori, all’utenza e al personale.

La fase di progressiva ripartenza dopo l’emergenza sanitaria ha comportato un notevole sforzo operativo per TPL Linea, che ha messo al centro la sicurezza sanitaria sui propri autobus di linea, oltre che negli ambienti di lavoro dell’azienda.

Fin dall’inizio è iniziata una ferrea programmazione sulla sanificazione e igienizzazione dei mezzi.

La sanificazione è stata condotta con regolarità dalla ditta Sea Land e prosegue in maniera costante: è stata effettuata sia nei depositi che sui piccoli siti periferici, con locali di conforto per gli autisti, quanto sugli autobus: questo per garantire ovviamente una maggior sicurezza in aggiunta a tutte le altre azioni intraprese.

Il prodotto vaporizzato e utilizzato dagli addetti specializzati nella sanificazione è in grado di abbattere ogni eventuale carica virale presente (come si vede dalle foto), garantendo quindi massima tutela e sicurezza ai mezzi di TPL Linea.

“Come azienda ci siamo subito attivati per rendere operative le misure anti-Covid, necessarie per evitare contagi e altri possibili focolai: abbiamo avviato un programma di sanificazione e igienizzazione su tutti i nostri autobus per assicurare una piena sicurezza sanitaria – affermano il presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso -. Proseguiremo con forza nel rispetto delle disposizioni anti-Covid fino a quando sarà necessario, mettendo sempre al centro la salute della nostra utenza e del nostro personale” concludono.