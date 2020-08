Tovo San Giacomo. Il comune di Tovo San Giacomo ha pubblicato sull’albo pretorio on line del sito istituzionale, il bando relativo all’indagine di mercato per l’affidamento in concessione della gestione della palestra comunale di via Accame.

La concessione sarà valida dal primo settembre 2020 al 31 agosto 2021 con l’opzione di affidamento per un ulteriore anno. Le domande dovranno prevenire nelle modalità indicate dal bando ed esclusivamente via Pec entro e non oltre le 12 del 20 agosto 2020. Ulteriori informazioni sul bando potranno essere richieste al responsabile del procedimento, Riccardo Busso.

La palestra comunale sorge nella centrale via G.B. Accame, nell’area dove si trovano anche le scuola primaria e del’infanzia. Negli ultimi anni, anche accedendo a fondi regionali, la struttura è stata oggetto di numerosi interventi di riqualificazioni da parte dell’amministrazione comunale, lavori che hanno interessato sia gli interni, con il rifacimento del manto e degli spogliatoi, sia esternamente dotandola di una nuova moderna copertura.