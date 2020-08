Tennis, Giovanni Fonio e Maria Marfutina vincono il Memorial Roberto Venturini

Ceriale. Il Tennis Club Ceriale ha organizzato la 13ª edizione del Memorial Roberto Venturini. Il torneo open ha preso il via mercoledì 29 luglio e si è concluso mercoledì 12 agosto.

Sotto la direzione dei giudici arbitri Véronique Venturini, che è anche presidente del Tc Ceriale, e Fabio Pitton, si sono svolti un singolare maschile ed un singolare femminile. Buona la partecipazione, con 157 tennisti e 82 tenniste, provenienti da diverse regioni d’Italia. Per il secondo anno consecutivo, l’evento cerialese ha avuto il numero più alto di iscritti tra gli open in Liguria. Il montepremi in palio era di 2.500 euro.

Il successo in campo maschile è andato a Giovanni Fonio, classe 1998, categoria 2.2, tesserato per il Tc Piazzano Novara. In finale, dopo aver perso il primo set per 4/6, contro Edoardo Eremin, ha vinto il secondo parziale per 6/0. Poi il portacolori del Tc Schio, classe 1993, classificato 2.2, si è ritirato, accontentandosi del secondo posto.

In ambito femminile vittoria di Maria Marfutina, classe 1997, tesserata per l’Usd Beinasco e classificata 2.1. Nell’appassionante finale ha prevalso per 6/1 6/7 6/3 su Anastasia Kulikova, leva 2000, categoria 2.3, della Milago Tennis Academy.

Il circolo cerialese organizzerà un altro torneo, dal 28 agosto all’11 settembre, limitato Terza Categoria.