Carcare. Sono ben tre gli atleti carcaresi qualificati direttamente per i nazionali di tennis nelle rispettive categorie, svettando ai regionali svoltisi al Circolo Valletta Cambiaso di Genova.

Si tratta rispettivamente dell’U16 femminile, con Carlotta Vivaldi in testa al podio e con la terza classificata Ginevra Giamello, nonché di Elia Ruffino, U11 maschile. Tutti in partenza, pertanto, per i nazionali che si svolgeranno nella prima settimana di settembre a Rovereto, in Trentino, per le ragazze, e a Roma per la categoria maschile.

Foto 2 di 2



Grande soddisfazione per il Tennis Club biancorosso, dove è iniziata l’ascesa del tris di assi, allenati da Igor Parodi, anche se, ad oggi, Vivaldi gioca per il Tc finalese e Ruffino per il Park Genova.