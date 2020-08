Luglio sorride al Tennis Club di Finale che festeggia la salvezza in Serie B grazie alla vittoria in trasferta sull’ostico campo di Casale Monferrato. Una vittoria che assume un’aura quasi epica se si pensa che dopo i primi due singolari, gli alessandrini erano avanti 2-0 nel conto set grazie alle vittorie di Bertola e Bagarello sui liguri Luisi e Civarolo.

Cambio di rotta quando Biagio Gramaticopolo sfrutta un infortunio di Moroni per accorciare le distanze. Lorenzo Baglietto con astuzia tattica, tenacia e grande forza mentale, sconfigge Alessandro De Michelis in due set riequilibrando la gara. Alla fine sono i due doppi formati da Luisi – Baglietto e Civarolo – Gramaticopolo che piazzano il clamoroso ribaltone per una salvezza che sa di vittoria.

Si gioisce anche per Vittoria Baccino, che si impone nel torneo Open di Ceriale superando in finale Maria Canavese per 6-3, 6-2. Con lei il maestro Luca Andreotti e Lorenzo Apostolico che ha seguito gli atleti finalesi nell’ultimo periodo.