Studenti di Savona realizzano un Annuario e donano parte del ricavato alla Croce Bianca

Savona. Il lockdown ha cambiato innumerevoli delle nostre abitudini, precludendone alcune, come ad esempio le classiche foto di rito di classe al termine dell’anno scolastico. E così, un gruppo di studenti di Savona non solo ha trovato il modo di ovviare al problema, ma è riuscito a farlo dando anche un risvolto benefico all’iniziativa.

Si tratta di Francesco Morini, Filippo Etzi, Giorgio Zimbaro e Rossella Macri, rappresentanti di Istituto del Liceo Classico Linguistico Chiabrera-Martini di Savona, che hanno raccontato ai microfoni di IVG.it il loro progetto, concluso con una importante donazione alla Croce Bianca di Savona.

“Durante il periodo del lockdown, – hanno raccontato i giovani, – un giorno parlando fra noi siamo giunti alla decisione che terminare l’anno scolastico senza fare la foto di classe non sarebbe stata una delle cose migliori. Bisognava lasciare sempre e comunque un ricordo”.

“Ovviamente far incontrare tutte le classi per fare la foto davanti alla scuola era impossibile viste le norme restrittive per evitare gli assembramenti, così ci venne l’idea di creare l’Annuario in stile americano, dove ognuno all’interno della foto di classe appare raffigurato da solo in un primo piano. Una volta fatto partire il progetto, i ragazzi della scuola si sono dimostrati molto disponibili e tempo una settimana circa siamo riusciti a ottenere le foto di tutti i nostri compagni di scuola”.

“Per rendere ancora più unico questo progetto abbiamo deciso che una parte del ricavato di questa vendita andasse in beneficenza. Le vendite, dopo aver comunicato ciò, si sono impennate e siamo orgogliosi di aver raccolto un bella cifra che sommata a un fondo scolastico dovuto a una festa annullata causa allerta meteo a dicembre, siamo arrivati alla somma di 1.400 euro che abbiamo donato alla Croce Bianca di Savona, da utilizzare per le loro necessità”.

“Essere riusciti in questo progetto e rappresentare la scuola in questo modo ci rende veramente orgogliosi. Noi componenti del Consiglio d’Istituto dell’anno 2019/2020 del Liceo Linguistico Chiabrera Martini, ci auguriamo che chi subentrerà nella carica dia continuità a gesti simili, anche perché: il poco si conta, il nulla no”, hanno concluso gli studenti.