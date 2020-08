L’8 agosto 2008 a Pechino iniziavano i Giochi della XXIX Olimpiade, manifestazione in cui, come si sa, tantissimi atleti in rappresentanza delle rispettive nazioni gareggiano tra loro in altrettante discipline, tutti a caccia del “metallo” più ambito. Se vogliamo, anche questo secondo sabato presenterà un parterre di “discipline”: non certo sportive ma comunque classificabili in diversi ambiti del “possibile” umano, dalla cucina alla recitazione, dalla “strumentistica” all’outdoor.

Il tour gastronomico dell’AICI Associazione Italiana Cuochi Itineranti “sbarca” in Liguria! Lo Street Food Festival fa tappa a Villanova D’Albenga in tre giorni dedicati al cibo di strada d’autore e alla birra artigianale. Hamburger, arrosticini, panzerotti, carne alla griglia, bomboloni alla crema e molto altro ci aspettano ogni giorno in via dell’Unità d’Italia.

Maggioranze di varia natura non hanno risolto i problemi del Paese. Secondo Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli la colpa è dell’elevato numero di partiti e per questo propongono una geniale soluzione: fondarne un altro! I nostri due eroi “scendono in campo” a Borgio Verezzi, in occasione del Festival Teatrale, con lo “slogan” “Noi siamo voi. Votatevi!”.

Pensate che musica classica sia sempre sinonimo di atmosfere “ingessate”, persone austere e caratteri poco inclini al sorriso? Basterà venire a Savona per esserne piacevolmente smentiti. La rassegna “Contaminazioni Liriche Festival 20.20” offrirà una volta di più, attraverso il quartetto d’archi Euphoria, la prova che musica classica e lirica possono essere sinonimo di sapiente leggerezza e vitalità assoluta senza schemi. “Euphoria Show” racchiude in sé l’assoluta qualità esecutiva di Marna Fumarola e Suvi Valjus (violini), Hildegard Kuen (viola) e Michela Munari (violoncello) e una vis comico interpretativa della musica che conquista al primo colpo.

Giunge all’ottava edizione la Stagione Musicale di Sassello, rassegna a cura del locale Comitato per il Settembre Musicale: si inizia con il concerto dei Solisti del Maggio Musicale Fiorentino. Il gruppo si esibirà con un interessante programma: di Wolfgang Amadeus Mozart il “Quintetto in mi b+ K452 per pianoforte e fiati” e di Ludwig van Beethoven il “Quintetto in mi b+ op 16 per pianoforte e fiati”.

Il percorso “I Del Carretto e il Rinascimento finalese” aprirà al pubblico i monumenti icona di Finale Ligure. L’itinerario proposto include la visita di Castel Govone con la magnifica Torre dei Diamanti, la Chiesa Nostra Signora di Loreto, detta “dei cinque campanili”, e la Chiesa San Sebastiano nella valle del Pora, tutti edifici rinascimentali ispirati a prestigiosi modelli toscani e lombardi realizzati dalla famiglia Del Carretto come esempi di “architettura del potere”.