Strada a scorrimento veloce di Vado, Olivieri risponde a Righello: “Strumentalizzazione che non tiene conto della realtà dei fatti”

Savona/Vado Ligure. “Ieri ho avuto evidenza a termine della giornata, con immediato sentimento di rammarico, del comunicato che il consigliere regionale Mauro Righello, quale candidato alle prossime elezioni regionali ha inteso pubblicare, subito ripreso dagli organi di stampa web, con uno spiacevolissimo attacco all’Ente Provincia. Il rammarico nasce dal fatto che appare di tutta evidenza come quanto dichiarato dal candidato non tenga conto minimamente del reale stato dei fatti”. Così il presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri, risponde alla nota diramata ieri dal candidato consigliere regionale Mauro Righello a proposito dei lavori per la riqualificazione della strada a scorrimento veloce Savona-Vado Ligure.

Olivieri spiega: “La Provincia si è attivata, facendosi carico di una ulteriore parte procedurale della complessissima questione riguardante il protocollo di intesa sottoscritto dagli Enti interessati dallo sviluppo dell’area retroportuale di Vado Ligure, con riferimento all’infrastruttura a mare della piattaforma, rispetto a quelli che erano già i ruoli originali in sede di protocollo medesimo, quando si è avuto evidenza che, con riguardo allo specifico profilo dei lavori di manutenzione straordinaria della strada di scorrimento veloce (di per sé di competenza di tre diversi Enti Comunali, attraversando i territori di Vado, Quiliano e Savona), pareva poter essere utile una gestione unica delle procedure di progettazione e successivamente di appalto ed esecuzione. E proprio questo è quello che grazie alla disponibilità della struttura dell’Ente Provincia è stato possibile fare rispetto ad uno dei vari profili di stallo di gravissimo ritardo degli interventi connessi a detta infrastruttura strategica”.

“In questo contesto da parte mia invece ringrazio sentitamente per l’impegno i dirigenti, i funzionari e gli impiegati della Provincia coinvolti in questa complessissima e importantissima procedura che vedrà scadere il 25 settembre prossimo i termini per l’assegnazione dell’appalto per l’esecuzione dei lavori. Credo che questo, osservato dal mio ruolo istituzionale, sia purtroppo un classico caso di strumentalizzazione e dichiarazione demagogica, proprio ciò che considero, prima che da amministratore da cittadino, allontanare sempre più la comunità dalla politica”.

“Al contempo faccio ovviamente presente che, se si ritiene, gli atti e i documenti di quanto di competenza della Provincia sono a disposizione del candidato Righello e di tutti coloro che avessero interesse a poter comprendere il reale stato dei fatti di una vicenda complessa che, se andiamo a vedere ruoli e responsabilità, non si possono sicuramente limitare a quanto oggetto della dichiarazione di ieri pomeriggio. La Provincia perintanto prosegue e ha proseguito anche in questo periodo estivo nello svolgimento dei propri incarichi di competenza, nell’interesse degli Enti comunali coinvolti, di tutta la comunità e di tutta l’area produttiva in questo caso del porto di Savona-Vado.”