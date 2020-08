Stop alla tassa di soggiorno: ai Comuni liguri 2,3 mln di euro

Liguria. Ai Comuni liguri 2mln 300mila euro per le minori entrate da imposta di soggiorno e di sbarco.

Primo riparto del Fondo, con dotazione complessiva di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco e di soggiorno in conseguenza dell’adozione di misure di contenimento del Covid-19.

La misura è stata prevista dall’articolo 180 del decreto legge Rilancio n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

Così, dopo la ripartizione del fondo per le mancate entrate fiscali derivanti dalle imposte locali, altri contributi per le amministrazioni comunali in risposta all’emergenza Covid.

Nel savonese spiccano i quasi 80 mila euro per Alassio, i 71 mila euro per Finale Ligure e i 53 mila euro per Savona.