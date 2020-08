Spotorno. Con una sola prova disputata, causa vento debole, si è conclusa oggi, domenica 2 agosto, la Regata del Golfo, valevole anche quale Trofeo Bruno Massobrio, organizzata dalla sezione di Spotorno della Lega Navale Italiana.

Quattro classi di imbarcazioni presenti, per un totale di 29 equipaggi: il tutto gestito nel pieno rispetto delle norme dettate dalla Fiv per la prevenzione del Covid-19: distanziamento dei partecipanti nella sede nautica e delle barche alla partenza, rilevamento della temperatura di partecipanti ed assistenti e trasformazione del tradizionale buffet finale in pranzo al sacco, offerto nei due giorni della regata, a ciascun partecipante.

Clima di gioia, nonostante la calma di vento; a ciascun partecipante è stata donata una medaglia, come ricordo della partecipazione, mentre sono stati premiati i primi tre classificati per ogni classe. Un premio anche al regatante più giovane, Nicholas Bortoletto, della LNI di Varazze. Il Trofeo Bruno Massobrio è stato assegnato a Davide Bortoletto dello Yacht Club Costa Smeralda. Ha consegnato i premi Mario Enrico Gaggero, presidente della LNI Spotorno.

Ecco le classifiche. Per la classe Laser 4.7 primo classificato Luca Riccobene del Varazze Club Nautico, seguito da Pietro Pellegrino, LNI Varazze, e Federico Appiano, CNAM Alassio.

Nella categoria Laser Radial al primo posto Giovanni Venerucci, Circolo Nautico del Finale; a seguire Duccio Sacchi e Gaetano Tranchino, entrambi della LNI Varazze.

La classe Libera ha visto al primo posto l’equipaggio formato da Alberto Pedone ed Edoardo Pedone, della LNI Varazze, seguiti da Francesco Goinavi e Giulia Farnese, LNI Savona, e da Riccardo Valenza e Samuele Perata, LNI Spotorno.

Per la classe Laser Standard, al primo posto Davide Bortoletto, Yacht Club Costa Smeralda, seguito da Giacomo Saglio, LNI Spotorno, e Tommaso Cospito, LNI Varazze.

La sezione LNI di Spotorno ringrazia l’amministrazione comunale locale per il supporto, la Croce Bianca per l’assistenza, i soci per la collaborazione in mare e a terra e tutti i partecipanti alla regata.

