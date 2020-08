Cairo Montenotte. E’ stato definitivamente domato solo in nottata il rogo, iniziato alle 15.00 di ieri pomeriggio (leggi qui), che ha interessato il tetto della chiesa di San Lorenzo, a Cairo Montenotte. Le fiamme sono divampate nella sacrestia, per poi propagarsi rapidamente nella parte superiore della parrocchia cairese.

Il tetto della sacrestia e della stessa chiesa, lato monte, hanno ceduto e oggi è previsto un sopralluogo per valutare nel dettaglio tutti i danni e accertare le cause che hanno scatenato le fiamme: la sacrestia ospita i locali della Caritas che era stata rinnovata solo lo scorso anno.

di 12 Galleria fotografica Incendio a San Lorenzo di Cairo, danni ingenti









Al via anche le indagini sull’origine dell’incendio: una testimone, ai microfoni di IVG.it, ha raccontato di “aver visto un giovane sconosciuto allontanarsi dalla sacrestia poco prima che divampassero le fiamme”, quindi non si esclude l’ipotesi del dolo. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere, in particolare quelle della farmacia vicina alla chiusa. (leggi qui).

Dopo lo spegnimento e la bonifica, i vigili del fuoco hanno operato per la messa in sicurezza ed evitare così altri crolli o cedimenti. Per ragioni di sicurezza l’area attorno alla chiesa è ancora interdetta, presidiata da polizia locale e vigili del fuoco ancora al lavoro: chiusure per corso Mazzini e via Buffa davanti alla chiesa.

Intanto questa mattina il ringraziamento della parrocchia San Lorenzo: “Grazie a tutti… A chi ha lavorato e sta ancora lavorando, a chi si è fatto vicino, a chi ha pregato, a chi ha pianto, a chi è rimasto senza parole, a chi per senso del dovere è restato fino a notte fonda, a chi si è interrogato nella propria fede, a chi si è preoccupato, a chi si è affidato, a chi sente la chiesa come casa propria, a chi ha cominciato a guardare al domani e alla ricostruzione…”.

“Grazie al Padre buono perché poteva andare molto peggio… Semplicemente grazie da parte dei sacerdoti e suore” conclude il messaggio.