Sold out a Portofino per il tenore nolese Davide Pastorino & Alter Echo

Noli. Successo di pubblico per il tenore nolese Davide Pastorino nella celebre piazzetta Martiri Dell’Olivetta a Portofino. Affiancato dall’Alter Echo String Quartet, quartetto d’archi femminile con cui collaborano Andrea Bocelli e Andrea Morricone, ha reso omaggio al maestro Ennio Morricone recentemente scomparso, con le note di alcune delle colonne sonore più famose.

Nella cornice magica di Portofino, impegnato con la sua chitarra classica a deliziare il pubblico, anche il maestro Riccardo Pampararo, voluto fortemente da Davide, impegnato con “Malaguena”, “La vita è bella” e “Giochi proibiti”.

Sul palco, a fine serata, il sindaco Matteo Viacava ed il vicesindaco Giorgio D’Alia hanno omaggiato il tenore con un piatto d’argento celebrativo raffigurante il vessillo di Portofino.

“Grazie Davide per l’emozione che mi hai trasmesso e che hai trasmesso a tutti, ai tempi del coronavirus non è facile creare libertà di mente alle persone e tu ce l’hai fatta, complimenti”, ha dichiarato il primo cittadino.

“Questa sera è una Vittoria Magica, proprio come quella dello Spezia Calcio salito in Serie A, e vedere dal palco la piazza piena, nei pieni rispetti del coronavirus come avete potuto vedere ha commosso me, il Sindaco Viacava ed il ViceSindaco D’Alia, grazie Portofino”, il commento emozionato di Davide Pastorino.