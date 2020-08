SixthContinent: la cura della persona passa per la scelta del bio

Se pensiamo al tema del biologico, non dobbiamo per forza collegarci ai massimi sistemi. Un esempio? A chi non è mai capitato di trovarsi con capelli secchi, opachi, fragili, che perdono la propria luminosità? Quante volte l’abbiamo attribuito semplicemente a un cambio di stagione o allo stress che incombe nella vita quotidiana? Sicuramente questi ultimi influenzano i nostri capelli, ma non possiamo ricondurre il problema esclusivamente a quello. Molto spesso dipende da prodotti che non fanno al caso nostro. Infatti, i capelli possono subire dei cambiamenti, anche in negativo, a causa dell’utilizzo di prodotti che contengono silicone o altre sostanze che appesantiscono il capello. Per non parlare dell’utilizzo eccessivo del calore, come phon e piastre! Nel momento in cui il capello non riesce più a gestire questi fattori esterni, diventa fragile e risulta difficile da gestire. Ovviamente non basta soltanto l’utilizzo di prodotti ecobio per risolvere il problema: dovremo curare ogni aspetto della nostra vita, privilegiando l’introduzione di alimenti e prodotti che rispettano noi e l’ambiente che ci circonda. Per questo motivo sono sempre di più i brand che si interessano al tema del green e dell’ecobio e inseriscono delle linee nuove nei loro e-commerce.

SixthContinent: perché comprare bio online?

Molti sono gli e-commerce interessati al mondo del bio, dando la possibilità ai propri utenti di acquistare comodamente da casa i propri prodotti preferiti. Perché scegliere di acquistare bio online? Molto semplice: non è detto che in tutte le realtà esistano dei negozi che trattino prodotti bio su tutti i livelli e quindi, avere la possibilità di fare shopping online e reperire facilmente tutto il necessario potrebbe essere un enorme vantaggio, senza dover percorrere chilometri su chilometri, avendo a disposizione una vasta gamma di prodotti. Vantaggio per le persone indecise: nessuna fretta, si ha tutto il tempo necessario per poter scegliere i propri prodotti, comodamente dalla propria poltrona.

Per questo motivo molti e-commerce, tra cui SixthContinent, hanno deciso di aprirsi ai brand con linee bio. Sul finire del 2019 SixthContinent ha lanciato una propria iniziativa #green. Oltre alla possibilità di ottenere shopping card con cui è possibile comprare prodotti bio legati alla cura della persona, della casa e alla cosmesi, SixthContinent permette di acquistare Card Treedom. Grazie all’impegno che Treedom profonde in questa bellissima iniziativa, è possibile piantare degli alberi in tutto il mondo e seguirne i progressi. Non è bello pensare che stiamo contribuendo al benessere del nostro pianeta?

SixthContent: com’è e come funziona?

SixthContinent è una realtà ormai presente sul nostro territorio da anni. Lo shopping online è sempre più scelto da tutte le fasce d’età per la sua semplicità: l’e-commerce di SixthContinent permette uno shopping online veloce e agevole grazie a una piattaforma accessibile da qualsiasi dispositivo e semplice nell’utilizzo che non genererà ansie e difficoltà, soprattutto da parte degli utenti meno avvezzi alla tecnologia. La caratteristica sicuramente più apprezzata dagli utenti è la possibilità di beneficiare di prezzi vantaggiosi e di Shopping Card digitali utilizzabili sia nei negozi online che in quelli fisici su moltissimi brand e tantissimi prodotti che trattano linee bio e che coprono sia la cura della persona che quella del proprio ambiente domestico. Shopping vantaggioso, iniziative green e comodità: perché non valutarli?