Sirene e lampeggianti delle pubbliche assistenze, Massirio (Croce Verde Finalborgo): “Utilizzo secondo i codici di gravità”

Finale Ligure. “Ci sono state segnalate alcune perplessità sulle modalità di utilizzo dei mezzi di soccorso delle Pubbliche Assistenze e quindi credo sia il caso di chiarire alcuni punti. I mezzi di segnalazione per soccorso urgente in atto (acustico, sirena, visivo, lampeggiante blu…) sono dispositivi che non decidono i militi autonomamente di dover o non dover usare, ma ce lo impone il 118 con i codici di gravità di intervento, giallo e rosso”.

Lo afferma Claudio Massirio, presidente della Croce Verde di Finalborgo in merito ad alcune polemiche sollevate in questi giorni, in particolare dopo alcune segnalazioni arrivate dai villeggianti.

“Sono dispositivi collaudati e certificati secondo le norme del codice della strada sia per livello che per tipologia del suono e la stessa cosa vale per i lampeggianti” aggiunge.

“L’autista del mezzo di soccorso, oltre che fare il volontario, mette costantemente a rischio anche la propria patente e quindi non si sognerebbe mai di prendere iniziative non autorizzate dal 118 o dall’eventuale medico a bordo”.

“Delle sirene, quando si sentono, non bisogna avere paura… Sopra i mezzi di soccorso ci sono genitori, figli e spesso anche nonni che danno un contributo fondamentale alla vita civile del nostro Paese. Abbiate invece paura quando non le sentirete più” conclude.