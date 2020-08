Simone Andreis, i complimenti del sindaco Tomatis: “Un esempio da seguire per tutti i nostri giovani”

Albenga. Primo gettone in Serie B per Simone Andreis. Nel gennaio 2019 aveva debuttato a livello professionistico, giocando in Coppa Italia di Serie Ccontro la Carrarese. Ieri, ha salito un altro gradino. Sempre con la maglia della Virtus Entella, società alla quale è approdato nella stagione 2018/2019 per disputare il campionato Berretti.

Fino all’annata sportiva 2017/2018 il fantasista giocava nell’Albenga, che lo aveva lanciato in Eccellenza.

Albenga è la città di Simone e il sindaco Riccardo Tomatis, all’indomani del suo esordio, gli rivolge i complimenti per il traguardo raggiunto: “È con grande soddisfazione che ieri sera abbiamo assistito con grande gioia all’esordio del nostro concittadino albenganese Simone Andreis nel campionato di Serie B con la squadra della Virtus Entella. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo da tutto il consiglio comunale che ieri sera era in assemblea”.

“Faccio i miei personali complimenti e a nome di tutta la città a Simone per il primo grande risultato ottenuto, che sia di auspicio per una brillante carriera sportiva e che possa essere un messaggio per tutti i giovani di Albenga. Simone da oggi avrà la responsabilità di farsi promotore di tutti quei valori che lo sport insegna. Un grande abbraccio di incoraggiamento – conclude Tomatis – affinché questo possa essere considerato un punto di partenza ed un esempio da seguire per tutti i nostri giovani“.