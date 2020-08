Sicurezza urbana ad Alassio: aumentata l’efficacia dei pattugliamenti

Alassio. “Siamo lontani dal dichiarare vinta la guerra, ma la battaglia del week end credo si possa assegnare alle Forze dell’Ordine cittadine”. Così Angelo Galtieri, vicesindaco di Alassio commenta i dati degli interventi sul territorio a salvaguardia del decoro urbano e dell’ordine pubblico dell’ultimo fine settimana.

“Una presenza più importante e il coordinamento di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale si è fatta sentire smorzando sul nascere situazioni potenzialmente critiche”.

“Abbiamo sicuramente registrato un aumento dell’efficacia dei pattugliamenti – la dichiarazione di Francesco Parrella, comandante della Polizia Municipale – e già nella giornata di venerdì abbiamo elevato cinque verbali amministrativi e quattro Daspo Urbani nella zona della stazione e del centro storico di ponente. Qualche accenno di disordine nella serata di sabato è invece stato rapidamente ricondotto a norma. Abbiamo anche avviato i pattugliamenti in borghese che si protrarranno per tutta la durata del mese di agosto e che costituiranno un’ulteriore presidio dell’ordine della sicurezza urbana”.

“Nel frattempo – aggiunge Angelo Galtieri, che già durante il Consiglio comunale di giovedì scorso si era detto disponibile a rivedere l’ordinanza “anti vetro e lattine” – i sindaci del savonese si sono dati appuntamento in videoconferenza per definire un orario comune rispetto ai divieti di vendita di alcolici e superalcolici per tutta la provincia, in modo da rendere più efficaci le rispettive ordinanze. Alassio non è infatti l’unica città che ha dovuto ricorrere a questo provvedimento: il problema è di portata ben più ampia, ma tutti insieme stiamo cercando di risolverlo”.