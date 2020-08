Si torna al cinema: riapre il Multiplex di Albenga dopo quasi 6 mesi

Albenga. Non sarà certo come prima, almeno per il momento, così come nella maggior parte degli ambiti, a causa dell’emergenza Covid.

Ma i cinefili del comprensorio albenganese, e non solo ovviamente, possono tornare a sorridere. Dopo le esperienze in piazza in giro per la Riviera e le serate all’Arena Vittoria di Borghetto, mercoledì 19 agosto il Multiplex Albenga riaprirà i battenti dopo quasi 6 mesi di chiusura.

L’annuncio tanto atteso dagli amanti dei film è stato pubblicato oggi sulla pagina Facebook e sul sito ufficiale.

“Il multisala si è dotato di nuovi protocolli per garantire la massima sicurezza per pubblico e personale, – hanno fatto sapere dal Multisala. – Ci sarà una nuova programmazione delle proiezioni, che sarà distribuita nell’arco della giornata per fare in modo che ci sia un flusso frazionato di pubblico”.

“È stato inoltre installato un nuovo sistema di assegnazione dei posti. Gli spazi interni saranno igienizzati e le sale di proiezione saranno pulite al termine di ogni spettacolo”, hanno concluso dal Multiplex Albenga.