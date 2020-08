Si sdraia sui binari tra Albenga e Ceriale per tentare il suicidio, treno arresta la corsa: salvato in extremis

Albenga-Ceriale. Si sdraia sui binari per tentare il suicidio, con la chiara intenzione di farsi investire da un treno.

Si tratta di un cittadino marocchino ed è accaduto tra le stazioni di Albenga e Ceriale. A far scattare l’allarme, consentendo di evitare il peggio, è stata una telefonata arrivata al 118, che segnalava proprio la presenza di un uomo che camminava sui binari.

A quel punto, sono intervenuti gli agenti della Polfer di Albenga che, dopo aver ordinato ai treni di imporre la “marcia a vista”, si sono messi sulle tracce dell’uomo.

Lo hanno trovato sdraiato sui binari e sono riusciti a portarlo via, ma non senza fatica. Il tentato suicidio ha anche portato all’arresto, con conseguente ritardo, del treno 10108 (Torino Porta Nuova-Ventimiglia) che, dopo aver rallentato, ha arrestato la propria corsa per evitare l’impatto.

Il cittadino marocchino, affetto da disturbi psichici, è stato poi condotto e ricoverato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.