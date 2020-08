Shopping, musica, arte: un interessante fine settimana di eventi in provincia

Il 29 agosto 1966 i Beatles si esibirono per l’ultima volta in un concerto a pagamento al Candlestick Park di San Francisco. Proprio l’aggettivo “ultimo” e il sostantivo “concerti” ci danno il “la” per suggerirvi gli eventi di questo fine settimana: “ultimo” perché sarà l’ultimo weekend di agosto e di consueguenza dell’estate 2020 e “concerti” perché sarà la musica la padrona di questo sabato ligure, in cui vi invitiamo caldamente a restare informati sulle allerte meteo e gli eventuali annullamenti delle manifestazioni in provincia.

Ad Albenga si fa festa con “LungoNightMare Zoo”: l’Associazione Culturale Zoo organizza infatti ben due serate, di cui la prima in zona mare questo sabato. Musica e attività commerciali aperte per due serate all’insegna del divertimento, il tutto nel rispetto delle prescrizioni antiCovid-19. L’obiettivo in questo difficile anno è dare una mano alle attività commerciali e contestualmente supportare la musica di qualità: Albenga negli ultimi tempi ha visto infatti un vero e proprio boom con l’ascesa sulla scena nazionale di moltissimi artisti.

Ritorno in grande stile per l’Andora Jazz Festival, il cui fil rouge sarà il sax e che per la serata di questo sabato proporrà il Max Gallo – Danilo Pala 4tet e il progetto “Charlie Parker Story”. La serata sarà dedicata al genio sassofonista Charlie Parker nel centenario della sua nascita. Accanto alla parte musicale ci sarà un integrazione di narrativa della vita del grande musicista raccontata dallo scrittore e voce recitante Ezio Ostellino. La formazione sarà Danilo Pala al sax, Max Gallo alla chitarra, Giorgio Allara al contrabbasso e Giorgio Diaferia alla batteria.

Il giovane pianista di Celle Ligure Federico Bricchetto sarà in concerto con un programma da intenditori e interessante anche solo per chi desiderasse un approccio con il suo talento. Bricchetto si esibirà in uno dei componimenti più famosi della musica pianistica, parte del repertorio dei più grandi pianisti, che il pianista propone intelligentemente al pubblico. Sarà dunque un ascolto coinvolgente che la sensibilità di Federico ci farà provare, immergendoci nelle magiche atmosfere della grande musica per pianoforte.

Ceriale ospita la mostra d’arte “Bustine di zucchero” dell’artista Albino Caramazza. Per il quinto anno consecutivo si rinnova dunque l’appuntamento estivo con l’artista, siciliano di nascita e torinese d’adozione, e la sua particolare e peculiare tecnica artistica, che gli consente di assemblare sapientemente con la formula del collage, autentiche bustine di zucchero, che con il suo trattamento si trasformano in vere opere d’arte.