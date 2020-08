Servizi Ambientali, la minoranza di Borghetto: “Ci auguriamo azioni più incisive”

Borghetto Santo Spirito. Durante l’assemblea dei soci tenutasi martedì 28 luglio, Barbara Balbo è stata nominata presidente della Servizi Ambientali, in sostituzione della dimissionaria Milena Scosseria.

I consiglieri comunali dei gruppi di minoranza “In Cammino” e “Liberiamo Borghetto”, ossia Giancarlo Maritano, Maria Grazia Oliva, Pier Paolo Villa e Daniela Guzzardi, dichiarano: “Abbiamo appreso in Consiglio comunale e poi sui giornali la notizia della nomina dell’avvocato Barbara Balbo, a cui rivolgiamo innanzitutto i nostri migliori auguri di buon lavoro”.

“Finalmente – proseguono -, come richiesto da tempo da parte nostra e non solo, la Servizi Ambientali ha un presidente nel pieno delle proprie funzioni, dopo mesi di vacanza della carica. Ci lascia piuttosto perplessi il fatto che sia stata nominata alla presidenza la stessa persona che già svolgeva le mansioni di presidente (in qualità di vicepresidente facente funzioni) durante la vicenda dei depositi cauzionali, in occasione della quale si è verificata una evidente frizione tra Comuni e Servizi Ambientali e si sono messe a nudo le difficoltà di comunicazione tra la società e gli enti che ne sono azionisti al 100%”.

“Ci auguriamo che d’ora in avanti la presenza e l’azione della presidente Balbo possano essere più incisive” concludono i consiglieri di minoranza.