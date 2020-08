Seconda Categoria, Calizzano: due giocatori in prestito dal Finale

Calizzano. Doppio colpo per il Calizzano, in arrivo dal Finale. Fumata bianca per i prestiti di Michelangelo Pollero ed Edoardo Galluzzo. Il primo, classe 2000, si sistemerà a centrocampo; il secondo, classe 2002, in difesa.

“L’ obiettivo è completare la rosa – spiegano dalla società -. I campionati dilettantistici hanno avuto il via libera e noi vogliamo essere pronti. Ringraziamo il Finale per la disponibilità: è una società prestigiosa con cui fa piacere relazionarsi”.

Si chiude così la prima coppia di acquisti. Ad accoglierli, una delegazione guidata dal presidente Alex Rocca. Il direttore sportivo Michele Bianco ha espresso fiducia: “Siamo soddisfatti. Sono entrambi giocatori validi: Pollero è un emergente, Galluzzo è giovane e potrà crescere. Nell’operazione è stato decisivo il contributo del nostro presidente, che voglio ringraziare: in questa fase iniziale è già una garanzia”.

E per chiudere, il messaggio di mister Francesco Barberis: “Ora dovranno correre”.