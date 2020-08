Scuola, ministra Azzolina a Genova assicura: “Studenti a scuola già dal 1° settembre per recuperare”

Liguria. Personale docente, amministrativo e bidelli liguri hanno bisogno di risposte concrete sul prossimo rientro nelle aule scolastiche. Chi può sciogliere ogni dubbio è la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina, che ha dedicato un incontro presso il palazzo Ducale di Genova.

I temi più importanti sono sicuramente gli spazi per il distanziamento sociale, le misure igieniche da adottare tra le mura scolastiche e l’utilizzo delle mascherine.

“Abbiamo ancora qualche piccolo problema di spazi, ma comunque minore rispetto alla situazione che avevamo a inizio luglio – ha affermato la ministra durante la riunione tenutasi a Genova – Ho assicurato agli enti locali che arriveranno altri soldi per prendere in affitto altri locali per le scuole che ne avessero necessità, mentre l’organico lo metterà il ministero dell’istruzione, più personale sia docente che Ata”.

“Il decreto dovrebbe essere fatto questa settimana – sottolinea Lucia Azzolina – per la scuola abbiamo un altro miliardo in più, quindi ci siamo”. Mentre ai genitori degli studenti dice: “Voglio tranquillizzarli rispetto a un’informazione spesso distorta, riporteremo a scuola gli studenti dal 14 settembre e dal primo riporteremo tutti gli studenti e le studentesse che hanno bisogno di recuperare o approfondire rispetto all’anno appena concluso, è stato come per l’esame di maturità, c’è stata una campagna mediatica contro gli esami di Stato, si diceva che non li avremmo portato a termine, che si sarebbero ammalati tutti e invece è andato tutto molto bene”.

Sull’uso delle mascherine in classe, invece, la ministra ha spiegato che “si guarderanno i dati epidemiologici e il ministero della Salute deciderà se è necessario o meno usare la mascherina a scuola anche in base alle età degli studenti e delle studentesse”.

“Abbiamo accompagnato la ministra Azzolina in visita all’Istituto Nautico Statale San Giorgio, per conoscere le esigenze, problematiche e peculiarità di questo importante Istituto genovese. Una visita mirata sul territorio voluta per prendere contatto e approfondire le proposte e le criticità anche di altri istituti scolastici del sistema ligure che si stanno predisponendo al nuovo anno scolastico” hanno detto il vicecapogruppo regionale Andrea Melis insieme ai consiglieri comunali Maria Tini e Fabio Ceraudo.