Scuola, meno studenti in classe e misure ad hoc per entrate e uscite: firmato Protocollo d’intesa tra ministero e sindacati

Liguria. Per assicurare un avvio scolastico in sicurezza per l’ormai prossimo settembre, è stato firmato questa mattina dal ministero dell’istruzione e dalle organizzazioni sindacali un protocollo. Help desk per le scuole, igienizzazione degli spazi, modalità di entrata e uscita e superamento delle “classi pollaio” (con un numero massimo di posti disponibili) sono i punti chiave di questo impegno politico.

Il documento, oltre offrire indicazioni e regole per le istituzioni scolastiche, vuole rappresentare un punto di riferimento anche per gli studenti e le famiglie.

La ministra dell’istruzione Lucia Azzolina afferma che si tratta di “un accordo importante che contiene le misure da adottare per garantire la tutela della salute di studentesse, studenti e personale”.

Ma questo protocollo sancisce anche “impegni che guardano al futuro e al miglioramento della scuola come il contrasto delle classi cosiddette ‘pollaio'”, una battaglia che la ministra dice di portare avanti da tempo come una priorità.