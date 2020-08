Savona. Si è verificato questa mattina intorno alle 8.15 un incidente stradale nel quartiere di Villapiana di Savona tra via Alessandria e via Fiume.

A essere coinvolte due auto per cause ancora da accertare. Fortunatamente, i conducenti dei veicoli non hanno riportato traumi importanti.

Sul posto per prestare le prime cure e trasportare un ferito in codice giallo al San Paolo i militi della Croce Bianca di Savona.