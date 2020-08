Scomparso tra San Bartolomeo e Albenga, minorenne ritrovato dai carabinieri ad Alassio

Alassio. Era scomparso nella giornata di ieri, ma fortunatamente la vicenda si è risolta nel migliore dei modi, grazie all’intervento e all’occhio vigile dei carabinieri.

Si tratta di un giovane minorenne ed è stata la sorella, nella serata di ieri, a lanciare un appello via social per ritrovarlo. Le uniche informazioni a disposizione: una foto e la quasi certezza che potesse trovarsi nella zona compresa tra San Bartolomeo al Mare e Albenga.

E a ritrovarlo, dopo poche ore dall’appello via social, sono stati i carabinieri della compagnia di Alassio. Il giovane, stando a quanto riferito, si trovava a bordo di un’auto nei pressi della locale stazione ferroviaria.

I militari lo hanno subito riconosciuto e condotto in caserma per essere poi consegnato ai genitori. Alla fine, tutto si è risolto per il meglio. I controlli dei carabinieri continueranno nei prossimi giorni.