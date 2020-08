“Scomparso a Varazze”, scattano le ricerche ma lui è in ospedale ubriaco

Varazze. Episodio curioso questa notte a Varazze, dove nella notte sul lungomare è scattata la macchina dei soccorsi per una ricerca persona.

A dare l’allarme, intorno alle 3, il padre di un ragazzo che risultava introvabile. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri ed è stato dato il via alle operazioni di ricerca.

Fortunatamente, però, il ragazzo non era in pericolo: le ricerche sono terminate quando si è scoperto che in quel momento si trovava in ospedale, dove era stato portato poco prima. Il giovane, ubriaco, si era sentito male ed era stato trasportato al San Paolo.