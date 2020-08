Savona. Un tir perde parte del carico di rifiuti pericolosi in corso Mazzini a Savona, in direzione Albissola. È successo intorno alle 14, quando parte del telone laterale del camion (in arrivo dalla Spagna e diretto al porto di Savona) si è lesionato causando così la caduta dei rifiuti sulla carreggiata e il marciapiede. Fortunatamente l’inconveniente non ha coinvolto altri mezzi in transito.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Savona che ha messo in sicurezza l’area. La ditta vadese, che si occupava del trasporto transfrontaliero, ha provveduto a rimuovere i blocchi di rifiuti presenti sulla strada, ora si attente l’intervento di Ata per terminare il lavoro.

Le balle di carta recuperate sono state stoccate provvisoriamente a Vado e caricate su un altro mezzo idoneo al trasporto di rifiuti, per quanto riguarda invece i blocchi rimasti sul veicolo interessato dall’incidente si attendono indicazioni dall’Arpal per capire come trattarli.

Si segnalano rallentamenti del traffico a causa delle operazioni di messa in sicurezza dell’area.