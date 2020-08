Savona, sorgeranno due fabbricati sulla spiaggia di Zinola: più servizi e miglior presidio

Savona. “Finalmente dopo molti solleciti da parte dell’amministrazione comunale è stato aggiudicato il progetto esecutivo per la realizzazione di fabbricati a fruizione pubblica presso la spiaggia libera di Zinola nel Comune di Savona”.

A renderlo pubblico è il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, che vede il progetto come un’azione per valorizzare il lungomare e la spiaggia libera di Zinola. Nel dettaglio, è prevista la realizzazione di due fabbricati per utilizzo pubblico con l’obiettivo di dotare la spiaggia di servizi e di garantire un miglior presidio del territorio.

“In particolare – fa sapere la prima cittadina savonese – per la realizzazione della sala bar, della attigua sala per attività socio ricreative e dei servizi igienici e locali di servizio, il progetto punta su una reinterpretazione delle cabine da spiaggia in chiave moderna prevedendo l’utilizzo di materiali come doghe in legno e vetrate”.

In tutto, i lavori prevedono un costo di oltre 430 mila euro, “da anni attesi e inseriti nel protocollo dei lavori prioritari siglato nel dicembre 2017 da Comune di Savona e Adsp” ci tiene a dire Caprioglio.

Quanto tempo occorrerà per vedere il progetto terminato? Il sindaco risponde: “I lavori verranno realizzati durante la stagione invernale per consegnare alla città il nuovo complesso prima della stagione estiva 2021“.