Savona: “Sono malata, ma è impossibile prenotare un appuntamento all’Asl”

Savona. Vorrei segnalare la mia indignazione per quel che riguarda il CUP ASL2. Mi ritrovo da quasi un mese a dovermi pagare tutte le mie visite mediche avendo problemi di salute, prenotando privatamente visto che in qualsiasi sportello CUP (Via Collodi e varie farmacie di Savona) ogni volta non mi riescono a dare un appuntamento dicendomi che non hanno i calendari per poter prenotare e che non sanno quando si sbloccherà questa situazione.

Ad oggi da quasi un mese il centralino lascia un messaggio dicendo che tutti gli operatori a qualsiasi ora sono impegnati e sistematicamente cade la linea.

Io voglio che qualcuno mi risponda dicendomi come mai come cittadina devo pagare le tasse, la sanità e poi non posso aver diritto alle cure pubbliche. Io non posso più permettermi di andare a pagamento.

Ad oggi se la gente non muore più di Covid, lo stato e tutto il sistema sanitario ci farà morire per altre malattie per non darci il diritto alle cure di cui un cittadino ha diritto.

Ho bisogno di fare degli esami di salute per me ed i miei figli e non intendo più che ogni volta mi venga detto. “Signora torni in un altro momento perché non possiamo darle un appuntamento”.

Chiedo che chi di dovere intervenga e mi dia una risposta.

Grazia Scazzari