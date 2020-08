Savona, scontro auto-bici in via Crispi: ferito trasportato all’ospedale

Savona. Nel primo pomeriggio, intorno alle 13.30 si è verificato a Savona, in via Crispi, un incidente tra un’auto e una bicicletta.

Ad avere la peggio la persona alla guida del mezzo a due ruote che è stato scaraventato a terra. Fortunatamente il ferito non è in pericolo di vita, ma ha subito un trauma cranico che gli è costato il trasporto in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Sul posto sono subito accorsi i militi della Croce Oro Mare di Albissola Marina che hanno prestato le prime cure e trasportato in pronto soccorso il ciclista.