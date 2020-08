Savona, Santi scrive alla Provincia: “Necessario lo sfalcio d’erba sulla sp12”

Savona. “Chiedo un intervento di sfalcio d’erba, anche in vista delle celebrazioni della Natività mariana, in programma all’inizio del mese di settembre”. È quanto si legge in una nota scritta e indirizzata da Pietro Santi, assessore comunale a Lavori pubblici, Verde pubblico, Rii e fiumi, al presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

“Questo assessorato ha ricevuto numerose segnalazioni in merito alle condizioni della vegetazione ai lati della strada provinciale 12 che conduce al Santuario Nostra Signora di Misericordia, luogo di culto molto sentito dai savonesi”, spiega infatti Santi.

“Sono altresì pervenute segnalazioni in merito alla frana verificatasi lo scorso autunno in località San Bernardo, che ha occupato parte della carreggiata della provinciale e di cui si chiedono gentilmente notizie”, aggiunge infine l’assessore.