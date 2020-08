Savona, in piazza Giulio II spuntano le panchine… con vista sul parcheggio

Savona. Una pausa rilassante su una panchina, nella “nuova” piazza Giulio II, godendo della vista di un edificio storico riqualificato. Un gelato, magari, intenti a rimirare la facciata dell’ex ospedale. Anzi, no: molto meglio farlo osservando le auto parcheggiate a mezzo metro di distanza…

E’ il paradossale scenario che si è venuto a creare in piazza Giulio II, prontamente immortalato da un savonese e pubblicato sul gruppo Facebook “Una passeggiata per Savona”. L’installazione delle panchine sul marciapiede di fronte all’ex San Paolo infatti ha portato a una situazione quantomeno curiosa: le panchine sono rivolte verso la piazza. Cosa che avrebbe senso se fosse pedonale, ma così non è: e anzi, proprio su quel lato della strada è presente un parcheggio a pettine.

Chi si siede, insomma, si trova con le gambe letteralmente attaccate al muso delle auto parcheggiate (come ben visibile nelle immagini). E così sui social network si è scatenata, inevitabile, l’ironia (quando non l’indignazione) di diversi savonesi.

IVG ha quindi contattato l’assessore Massimo Arecco per capire se la situazione sia provvisoria (ad esempio perché magari era prevista a fine lavori la cancellazione di quel parcheggio) oppure definitiva. “Il parcheggio rimarrà – spiega – quindi in teoria la situazione è questa. Evidentemente in fase di progetto non si sarà tenuto conto della presenza delle auto. Fortunatamente rimediare dovrebbe essere semplice, le panchine sono solo imbullonate quindi dovrebbe bastare rimontarle girate verso la facciata del San Paolo. Contatterò la direzione lavori per chiedere questa modifica al più presto”.